許多人在疫情期間公司啟動居家辦公，減去通勤時間的狀態下，多數上班族選擇追劇、手機電玩等娛樂來消磨多餘的時間，上班時則以咖啡、提神飲料來振奮精神，過多的咖啡因，造成深夜睡眠品質不佳，知名營養師劉怡里建議平時可攝取含足量GABA、茶胺酸的食品或飲品，可讓腦部的神經處在比較穩定的狀況，相對也會讓入睡比較容易，也有比較好的睡眠。

營養師劉怡里推薦，除了GABA營養素外，建議攝取維生素B6，維生素B6可以幫助GABA合成，放鬆緊繃的神經及情緒，整體穩定了之後，也能讓入睡比較容易；另外補充小分子膠原蛋白則能輕鬆擁有好氣色、容光煥發。

營養師劉怡里受邀為「夢夢水」親自試用代言，「夢夢水」通過SGS及HACCP嚴格檢驗，是一款特別針對工作壓力大的現代人所調配的「黃金比例配方」，富含GABA、茶胺酸、洋甘菊萃取物、維生素B6等多種能幫助舒緩壓力、幫助好眠的元素，研發時更邀請多位試飲者使用後，選出最受歡迎的「白桃風味」作為主打推出，口味清爽，每包僅16大卡，不僅補充能量，又不造成身體過多負擔。成為現代人釋放壓力及幫助好眠的新選擇。 全台POYA寶雅、康是美、各大電商平台現正熱賣中。商品詳情及購買網址：https：／／bit.ly／3sQ5Ec6