根據世界睡眠協會的《睡眠醫學期刊》顯示，國人約有391萬的失眠人口，每5人中就有1人深受失眠困擾，顯而易見失眠已成惱人的文明病。其實，吃對食物可以幫助睡眠，尤其攝取富有褪黑激素的食物，調控睡眠循環，讓入睡更容易。

失眠對於一些人來說已成家常便飯，但長期失眠恐對健康造成嚴重傷害，無論身體還是心理皆會有影響，是個值得需要正視的問題。造成失眠的原因有很多種，舉凡壓力、飲食、作息、情緒、藥物副作用等等，治療睡眠需從病患本身、時間及病程而定，同時也要將用藥情況、共病等因素納入考量。不過，在進行醫學療程之前，平日可以透過食物來進行調整。

1、 芝麻

芝麻被稱為「助眠的超級食物」，因有高含量的鎂，可穩定緊張情緒與助於降低血壓，故可以幫助睡眠。此外，還富含鐵、鋅、銅、鐵、維他命E與維他命B6等等，營養素豐富，適當攝取對身體有益。

2、 堅果

堅果富含幫助睡眠的色胺酸，是人體不能自行合成的胺基酸，也就是褪黑激素與血清素，需要從食物中攝取。而色胺酸之所以能夠幫助睡眠，主因為可減緩神經活動，進而幫助人體放鬆並誘發睡意。因此，可以試著將宵夜改成吃一點堅果，作為睡前的健康儀式。

3、 香蕉

香蕉富含多種營養素，包含鉀、鎂、維生素C、維生素B6及色胺酸等等，除了可以幫助腸胃蠕動，還可幫助人體放鬆、心情愉悅，達到最佳睡眠狀態。

4、 奇異果

奇異果是超級水果，根據紐西蘭奇異果協會的研究報告指出，富含營養素中的鈣，有助於肌肉與心臟的神經感應性，幫助穩定、放鬆神經系統，甚至可以緩解脹氣的發生，進而幫助睡眠。

5、 番茄

番茄中含有一種叫做「GABA」的營養素，深受日本人推崇。每100公克的番茄即含有57.6毫克的GABA，而當腦中的GABA含量升高，可以幫助人體提升睡眠品質，打造香甜好夢。

睡不好是一件嚴重之事，非常需要找出根本原因解決，不然延伸出來的問題恐影響身體健康，因此，除了調整生活作息、找到紓壓管道之外，可以先從日常飲食做起，找回健康的睡眠。