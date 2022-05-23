根據櫃檯買賣中心統計，截至111年5月20日，已上櫃家數797家(包含外國公司31家)，其中當年度累計上櫃掛牌公司為12家；已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有達航(4577)、濾能(6823)、正基(6546)，董事會通過，待核發同意函有宏碁資訊(6811)；待審議有數泓科(6855)、君帆(4584)、長佳智能(6841)、奇鈦科(3430)、進典(6843)。

在興櫃方面，股票已櫃檯買賣家數為290家(包含外國公司5家)；當年度累計興櫃掛牌公司有19家，目前已受理尚未櫃檯買賣家數：戰略新板有2家；當年度累計受理櫃檯買賣家數包括一般板14家及戰略新板4家(90至110年度累計申請計1,793家)。

在創櫃板部分，目前登錄創櫃板家數為88家，輔導中家數為59家，當年度累計登錄家數為4家，當年度累計申請輔導家數為10家。

截至111年5月20上櫃、興櫃、創櫃板總家數共1175家；特別股已掛牌支數為3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)。