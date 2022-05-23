國泰金控今下午舉辦第1季法人說明會，外界關切焦點仍是「防疫保單」；隨本土確診案例增加，國泰產險表示，每天理賠金額約1100萬元，坦言人力負荷大，由於理賠有遞延效應，預期5、6月理賠金額還會再增加。

由於Omicron多是輕症居多，國泰金總經理李長庚今表示，站在照顧保戶的立場，不論是壽險的居家照護的慰問金，或者是產險的理賠金，全部都將「從寬認定」；國泰金在產、壽險市場具舉足輕重的地位，李長庚的公開表態，將影響保險市場對防疫保單後續的理賠態度。

李長庚表示，居家照護從法理或醫療實務上，沒有住院就不符合保單條款的理賠要件，但Omicron病毒侵襲全台，9成輕症居多，遇上傳染病大流行的特殊情況，國泰金必須思考，如何簡化行政流程、保持醫療能量以及照顧保戶責任，都必須全盤做考量。因此，不論是國泰人壽的慰問金或產險的理賠金，國泰都會從寬認定。

國泰產險表示，防疫保單自去年5、6月至今，已承保130萬件，但保單陸續到期，目前有效保單為85萬件；今年保費收入累計5.2億元，統計今年至5月20日止，累計申請的理賠案件達1.1萬件，已賠的金額達1.9億元，若加上去年理賠1.1億共3億元，現在每日理賠金額1100萬元，預計5、6月理賠量會持續上升。