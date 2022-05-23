楊頭高架竹北段西側居民要求「東側雙層」（圖上），高公局專業評估認要採「雙側單層」高架為宜。（羅浚濱攝）

行政院核定國1五楊高架延伸至苗栗頭份，高公局規畫竹北段拓寬高架，引發西側沿線住戶不滿，高公局針對民眾陳情評估後，日前召開說明會陳述「雙側拓寬」和「東側雙層」高架兩個規畫方案，出席民代和民眾多要求採「東側雙層」方案，但高公局專業評估認為還是要採「雙側拓寬」高架為宜。

高公局說明竹北段規畫「雙側拓寬」高架，儘量利用邊坡即有路權範圍落墩，減少徵收私有地，預估要拆遷93棟建物，在竹北交流道上游設置南向高架到平面、北向平面高架的竹北轉接道，車流可從轉接道進出楊頭高架，較現行國1平面可節省3公里行駛距離，並可規畫設置銜接台68系統交流道，提高新竹市區及竹科車流使用的可及性。

「東側雙層」方案僅能設置北向竹北轉接道，竹北和新竹車流可透過竹北交流道經北向轉接道進入楊頭高架，因地形無法設置南向竹北轉接道，楊梅往南車流到新竹僅能走國1平面，未能利用楊頭高架車流轉換能功能，研議中的台68系統交流道也無法設置。

高公局指東側雙層橋樑設置高度較高，施工程序複雜，安全性相對較低，預估要拆遷51棟建築，沿線有成功國中、興隆國小及竹北體育場館，若施工僅剩單車道可通行，對學校通學動線和車流恐造成嚴重影響。

與會的竹北市民代和民眾多主張採「東側雙層」，指高公局資料僅標示高架至某些大樓距離，應將沿線距離都標示，並把兩個方案用空照圖、3D模擬動畫搭配地籍圖，民眾才能了解差異及所受影響為何，並質疑「東側雙層」安全性較低的說法，指五楊已有東側雙層設計，難道安全性也不佳？

高公局以專業評估認為竹北段要採「雙側拓寬」高架為宜，1月間是在兩棟大樓會勘，先標出這兩棟距離，後續會再增加標註，兩個方案是相對性的比較，會把說明會所提意見納入，後續會在網站公開。