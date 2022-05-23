建築外型有如環保方舟的台東縣環保局新建廳舍，今天起正式進駐辦公。（莊哲權攝）

台東縣環保局成立以來，一直是借殼而居，最早是在更生北路使用老舊建築，10多年前借用第1棒球場辦公；斥資1.35億元緊臨大海興建的全新辦公廳舍今天正式進駐，其建築外觀有如1艘環保方舟，將繼續提供鄉親更優質、更有效率的行政服務。

台東縣環保局借用第1棒球場2樓的空間辦公已經長達14年，由於其原功能是棒球運動場所，影響公務和民眾洽公環境，台東縣政府從2016年起即積極向環保署及國發會爭取花東基金補助經費辦理遷建工程，於2019年動工，總經費約1億3500萬元。

環保局說明，整棟外型如方舟的「永續方舟館」除了已進駐的行政空間以外，1樓以「教育空間」為主，結合台東特色提供各項環境主題展示與教育；2樓「體驗空間」建構綠色生活場景，使民眾能透過實境體驗環保綠生活原來這麼簡單；3樓「創新空間」，將不定期推出主題特展，期許能帶出更多元的思考，都將在未來陸續開放。

環保局指出，方舟館建築本身將公務部門的辦公場所與環境教育場所結合，打破一般民眾對公務機關的刻板印象，也規畫地景步道、觀海平台，將來可開放洽公民眾、縣民、遊客，在洽辦各項服務的同時，共享無敵海景。

環保局表示，新廳舍位於臨海路及信義路交叉路口，不僅縮短與市區距離，提供民眾更即時便利的服務，也為環保局注入新氣象及活力，今天起正式在新廳舍上班，環保局專線089-221999，維持不變。