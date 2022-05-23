面板廠彩晶（6116）去年底透過旗下投資公司買進中光電（5371）股票，累計持股9.78％，今年還獲一席董事提名，彩晶董事長焦佑麒有望進入中光電董事會。不過23日彩晶公告，因應國際經濟情勢及策略考量，決議廢止取得中光電普通股案。

彩晶、以及旗下100持股的子公司包括華俐投資、瞳彩投資和彤欣投資，去年底透過公開市場收購中光電股票，累計4家公司合計買入1.82萬張，總交易金額達15億元，對中光電持股比率達到9.78％。

彩晶在今年2月底公告，規劃在25億元以內，持續購入中光電股票。而今年中光電董事改選，焦佑麒獲得一席董事提名，有望進入中光電董事會。

不過彩晶23日公告，因應國際經濟情勢及策略考量，決議廢止彩晶及持股100％子公司取得中光電普通股案。彩晶表示，暫時不會增加持股，既有股份也不會出售，如果未來股權變動會再公告說明。