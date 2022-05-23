「武林大『滙』 永續水資源種樹計畫」23日在武陵農場啟動。（武陵農場提供）

「武林大『滙』 永續水資源種樹計畫」23日在武陵農場啟動。（武陵農場提供）

武陵農場、雪霸國家公園和農委會林務局結合慈心基金會，23日在武陵農場啟動「復育造林」計畫，舉辦「武林大『滙』 永續水資源種樹計畫」活動，眾人於廢耕地植樹，樹木能有效循環大量水回到大氣，以森林方式涵養大量的水資源願景。

武陵農場用水來自雪山山脈滙流而成，再流經台灣國寶魚櫻花鉤吻鮭的七家灣溪，滙流中央山脈溪水而成為中部母親河大甲溪。武陵農場積極利用閒置耕地植樹造林，結合企業、民間團體辦「植樹造林復育回鮭」活動，及自力植樹方式，總面積20公頃目標，廣植3萬樹，除守護自然生態，串聯櫻花鉤吻鮭復育行動外，樹木能有效循環大量的水回到大氣，以森林方式涵養大量的水資源願景。

慈心基金會團隊於武陵農場提供的11.27公頃廢耕地進行植樹，接近遊客面區域，種植在地秋冬紅葉樹種，如青楓、台灣紅榨槭，或是春天盛開的霧社櫻；而遊客無法抵達的區域，則完全以生態為重，種植森氏櫟、山桐子等，提供果實與在地野生動物分享。

另外也種植台灣杉、紅檜等高山常綠大喬木，回復針闊葉混和的森林原貌，並結合雪霸國家公園環境教育、林務局無痕山林，彙集成「武陵大滙」～永續水源、生態旅遊共同願景，積極涵養水資源及永續循環利用，推廣至大梨山地區。