立法院司法及法制委員會今（23日）審查「公職人員財產申報法修正草案」第6條、第20條修正草案，增列直轄市議員、縣市議員的財產申報資料應予公告。民進黨召委黃世杰裁示，審查完竣，無須交由黨團協商。院版初審通過。監察院官員則反映，若修法後人力恐不足，建議於附帶決議中增加人力。

依現行《公職人員財產申報法》規定，只有總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣長、市長等人員的財產申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告，直轄市與縣市議員的財產申報資料未公開上網。

行政院會4月21日通過由法務部擬具的「公職人員財產申報法」第6條、第20條修正草案，增列直轄市議員、縣市議員的財產申報資料應予公告，並增列公職人員財產申報資料上網公告期間。

國民黨立委葉毓蘭表示，監察院應先內部盤整，去預估未來需增加多少人力；監察院內應該還有閒置人力，若真的不足再提出需求，陽光法案不要烏雲蔽日，就讓陽光普照，人力部分需再精算。

黃世杰表示，由於年底選戰逼近，為適用於年底選舉，委員提案與院版條文有部分差異，才能在本會期順利三讀，依行政院版提案通過，無須黨團協商。

時代力量立委邱顯智表示，依據行政院的版本，本次的法案會在公布日就馬上實施。意即如果修法通過，年底的地方選舉就可馬上實施，民眾就擁有更完整檢視候選人的機會，因此，時代力量黨團願意一起支持行政院版進步的修法。