南投扶輪社，捐贈鹿谷鄉長輩體健器材。（南投扶輪社提供／廖志晃南投傳真）

南投扶輪社社長蘇猷雅（左），代表捐贈鹿谷鄉長輩體健器材。（南投扶輪社提供／廖志晃南投傳真）

國際扶輪3462地區南投扶輪社，以行動投入社會公益，23日在鹿谷鄉永隆社區舉行「顧健康·愛運動」體健器材捐贈啟用儀式；社長蘇猷雅表示，希望提供民眾便利運動的機會，增進身體健康。

蘇猷雅表示，鹿谷鄉有好空氣、好茶和好水，高齡長輩居多，為鼓勵社區民眾走出戶外多運動，並預防失智，因此，該社服務計畫之一即捐贈體健器材給永隆社區；因為永隆社區是偏遠農村，也是她成長的故鄉，因此希望藉此回饋地方，提供居民更多元的運動方式。

南投扶輪社響應今年國際扶輪社推動「以服務改變生命」宗旨，包括參與國際扶輪聯合捐贈「正壓採檢亭」予埔里基督教醫院；推動信義鄉愛國國小「原民大未來計畫」、乳房篩檢計畫、資助南投高中音樂班音樂會、捐贈南投縣13鄉鎮衛生所30秒即時心電檢測儀器等。

永隆社區發展協會理事長康峻郎說，社區長者有好的肌力和體力才能保持健康樂活，目前最需要的就是運動器材，他代表社區居民感謝南投扶輪社的善行，在邁入高齡化社會的趨勢中，為長者的健康提供更好的服務與資源。