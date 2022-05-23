南緯（1467）實業首度跨入娛樂健身產業，旗下子公司懷緯生技23日與欣欣大眾（2901）百貨簽訂10年約，將以承租斥資1.5億元打造全台首座「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」，營運基地近千坪，預計下半年11月可望開幕營運，未來將以會員制營運，且全台持續展店。

欣欣大眾董事長尤志煌指出，欣欣大眾今年邁進50周年，此次元世紀的MeSha VR戰能訓練基地，未來還籌畫與國防部合作進行義務兵戰能訓練基地；懷緯生技董事長林瑞岳則強調，未來將以元宇宙科技應用於VR戰能訓練，且導入全民健康科技應用，以開創科技新世代。

懷緯生技的「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」營業面積近千坪，主要是承租欣欣大眾百貨原出租予觀光工藝品店的B棟地下樓層，主要是運用AR/VR軟硬體技術，結合創新的訓練設備器材與高科技身體素質偵測記錄配備，未來還要與醫療院所連結打造智慧醫療健康管理平台，並以智能小管家為消費者提供高隱性環境，場內並提供懷緯生技旗下的健康食品。

懷緯生技新健康品牌除了攜手欣欣大眾百貨開出首座場館外，未來還將規劃於新北市、台南市等展店，且除了與商場合作模式外，也不排除以獨立場館，或與鄰近商辦、廠區的企業合作，由企業購買會員制讓員工使用。