苗栗紀姓女子多次放任家犬追逐、狩獵野生動物，甚至還上傳網路，縣府農業處接獲通報後，23日請紀女到縣府說明，並依野生動物保育法第49條，裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。
農業處指出，每年苗栗縣政府農業處都會接獲多起野生動物救傷案件，是被犬隻攻擊所造成，其中山羌、穿山甲是較常接獲通報的動物。
而在20日接獲通報，指稱紀姓女子上傳自家的犬隻狩獵山羌的影片，雖山羌已降級為一般類野生動物，狩獵行為仍受野生動物保育法第17條所管制，非基於學術研究或教育目的不得獵捕。
紀姓女子供稱，飼養犬隻是保護住宅用途，並非有意要犬隻進行狩獵，過去也不清楚這樣是違法的，所以從未限制過犬隻狩獵野生動物。
農業處指出，即便紀女非故意，但犬隻飼養人仍應善盡管理責任，本案狩獵一般類野生動物事實明確，將依野生動物保育法第49條，裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。
農業處也提醒，在苗栗有許多野生動物與人類比鄰而居，即便不在山區都有可能與野生動物相遇，若飼主未限制犬隻的活動範圍及狩獵行為，將可能造成野生動物受到傷害，除了違反野生動物保育法之外，也可能造成傳染病的傳播。
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