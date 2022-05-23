立法院社福及衛環委員會今天繼續審查《菸害防制法》修正草案，下午4點半，全案送出委員會，共36條保留 、11條行政院版通過，預計下個會期進入黨團協商。

衛環委員會召委、國民黨立委林為洲表示，今天保留的條文蠻多的，主要包括3大爭議，提高禁菸年齡至20歲、加熱菸開放與否、加熱菸載具納管等，僅有少數幾個項目取得共識。

首先，針對行政院提出「禁菸年齡提高至20歲」，在場立委原本已達成共識，通過政院版本第16條。但林為洲表示，由於禁菸年齡提高連動很多條文，包括第47條的罰則，以及教育部推動 「無菸校園」，可能有些大學生已年滿20歲，但在校園內仍不能抽菸，因此大家認為有必要再討論，第16條改為保留。

第二項爭議在於加熱菸開放與否，目前行政院版本為「納管」，但國民黨立委林奕華等人提出電子煙和加熱菸「雙禁」，因此相關條文皆列為保留。林為洲認為，行政院態度很明顯要納管，之後朝野黨團協商時，以行政院版本通過的可能性蠻大。

第三項討論點在於，加熱菸的載具（吸食器）是否要一併納管。林為洲認為，菸品本身受管制、不能做廣告，但載具可以公開陳列或廣告，是不合理的做法；載具就是要拿來抽菸的，沒有別的用途，應和菸品一樣納入管制範圍。

今天會中也達成2項共識，包括「菸品不得公開陳列」，「如難以辨識消費者年齡，應主動要求出示年齡證明文件」。林為洲舉例，目前超商將菸品擺在收銀機後方的做法，等於變相廣告，未來將進行管制，可能參照國外做法，消費者要購買時再取出菸品。

至於本次修法重點之一「菸盒警示圖文面積由35％擴大至85％」，有立委認為85％面積過大、過於嚇人，應參考國外做法，多數國家將警示圖文面積訂在50％，因此該條文同樣列為保留，留待朝野協商。

《菸害防制法》今天完成逐條審查並送出衛環委員會，接下來會由林為洲召開朝野黨團協商；受到疫情影響，本會期預計不召開臨時會，因此預計下個會期才會進入朝野協商。

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