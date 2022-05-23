桃園市為解決產業用地不足，原榮民化工廠閒置國有地推出「幼獅青創村暨智慧製造園區」設定地上權招商案，23日與新纖簽約。新纖將投入45億，預期將在五年內完成幼獅青年創業村的興建及營運、八年內完成全區土地開發，發展成為新型態的綠色生產園區，預估該案創造1,500人就業機會。

桃園市政府表示，近年來受到中美貿易戰、台商回流的影響，桃園產業用地供給不足，因此桃園市府與國產署合作，以原榮民化工廠閒置國有土地，積極招商，將閒置土地釋出。

「幼獅青創村暨智慧製造園區」佔地面積11.4公頃，設定50年地上權，基地鄰近楊梅幼獅工業區及幼獅交流道，產業群聚且交通便捷，適合提供智慧產業園區開發使用。

新纖將整合智慧製造應用的創意發想、研發設計、試作、量產等階段任務，以「智慧製造」及「健全青創生態系」概念為基礎，並依循「智慧、生態、創新、幸福」的主軸，發展成為新型態的綠色生產園區，其中青年創業村將獨立設置3,000坪以上的青創空間，提供營運辦公室、測試實驗室、共同工作空間、試作工作坊等設施，作為新創交流樞紐及青年IPO中心。

桃園市政府指出，本園區開發案是由桃園市政府經發局與新纖的專案公司簽訂投資開發契約，國有財產署北區分署與該公司簽訂設定地上權契約。在契約期間，權利金9.5億元，以及地租至少收取5,000萬元。