近期為520結婚檔期，不少新人結縭，因近期本土疫情確診數激增，單日染疫人數甚至高達9萬人，多數新人皆暫緩辦婚禮，僅先做登記，但財政部提醒，父母應在子女「結婚登記前後半年內」把握時機贈與以節稅。

每年2月14日（西洋情人節）、5月20日（諧音520我愛你）、12月耶誕節前等期間，多為結婚熱門檔期。

財政部賦稅署表示，父母可利用子女結婚登記前後半年內適用婚嫁贈與免稅額100萬元，搭配每人每年贈與免稅額244萬元，合計雙方父母今年贈與1,376萬元給新人免課稅。

依遺贈稅法規定與財政部公告，自2022年起，每人每年都有244萬元贈與免稅額（2009年～2021年每人每年贈與免稅額為220萬元），只要贈與人（送出財產者）當年度贈與他人財產總價值未超過244萬元，統統免課贈與稅。

另外，如果是子女結婚，依遺贈稅法規定，在子女結婚（以登記時間為主）前後半年內，雙方父母贈與子女財產可額外適用100萬元的婚嫁贈與免稅額，若加上雙方父母每人每年贈與免稅額244萬元，該年度四位父母贈與免稅額合計為1,376萬元（344萬*4），可有效移轉財產給子女並節省未來遺產稅。