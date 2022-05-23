年底桃園市長選舉，國民黨主席朱立倫18日在中常會無預警宣布徵召前行政院長張善政參選，引爆黨內輿論譁然。國民黨新北市議員葉元之今(23日)表示，桃園這局「這一定是朱立倫在單線作業」，明明桃園縣前副縣長廖正井還在勸進立委魯明哲，怎麼會同時進行張善政？「這賭注很大，因為如果張善政沒有選上桃園市長，朱立倫就『GG』了，他主席位置就沒了」。

葉元之23日在網路節目「新聞不芹菜」表示，先前「朱羅紀」大家亂成一團，後來國民黨前台北市議員羅智強其實有慢慢在修補關係，與桃園市議會議長邱奕勝的關係也有拉近。

他認為，若以朱立倫的角度來說，現在最好的解套方式就是讓全部人同步競爭到7、8月，一起納入民調，民調最高者即可代表國民黨參選，如此一來朱立倫可以全身而退，又能表現尊重態度。

也因朱立倫明知道提名張善政會引起風波，因此有兩種因應做法。第一是快刀斬亂麻直接徵召張善政，第二則是以溝通協調的方式，來讓各個有意參選的候選人妥協，結果朱立倫選擇前者，沒有採用民調競爭，是直接徵召張善政，所以桃園基層就炸鍋了。

對於朱立倫為何直接徵召張善政，葉元之推測，這可能與朱立倫過去擔任地方首長10餘年的經驗和作風有關，因為地方首長雖然會和同仁開會討論策略，但幕僚也僅是提供意見參考，最後做決策仍是首長一人，同時，責任也必須一肩扛起。但選舉和一般地方首長決策模式不同，他建議朱立倫，若能多和黨內的大家多溝通會更好。

葉元之也坦言，桃園這局「這一定是朱立倫在單線作業」，明明桃園縣前副縣長廖正井還在勸進魯明哲，怎麼會同時進行張善政？「這賭注很大，因為如果張善政沒有選上桃園市長，朱立倫就『GG』了，他主席位置就沒了」。

最後，對於朱立倫的決策，葉元之認為，朱現在不是很強勢的黨主席，因為在先前的黨主席選舉，朱的票數只是險勝並非過半，黨內其實有很多人士反對他的，而且是原先就反對他掌大權，結果現在處理桃園又處理成這樣，兩股怨氣加在一起，才會變成反彈聲浪這麼大。