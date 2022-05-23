「中村先生」加賀美智久要出食譜書了。（台灣角川、星浪娛樂提供）

「中村先生」加賀美智久（Tomo桑）要出新書了！他花了1個多月時間構思、撰寫食譜和拍攝，《留在Tomo桑心底的日本味》一口氣呈現他想念家鄉的60道料理，包括居酒屋下酒菜、條通料理、酒家菜等各式類別，讓讀者不用上餐廳，在家就能輕易完成這些菜色，回味《華燈初上》的條通風情與日本飲食文化，連「蘇媽媽」楊謹華、「阿季」謝瓊煖都聯名推薦！

在台灣定居將近20年的Tomo桑，演出《華燈初上》「中村正男」一角大受歡迎，對他來說始料未及，因為他拿到劇本時，覺得自己的角色並沒有在殺人追兇的推理主線裡，「前兩季播了之後，好多人對這個角色有反應，開始叫我中村先生，真的有一點嚇到，沒想到大家這麼喜歡中村先生，現在這個名字比自己的Tomo桑更多人知道」。

為了《留在Tomo桑心底的日本味》，Tomo桑花了一個多月寫食譜，60道菜在4天時間內密集拍完，平均1天要拍15道，他苦笑說：「平常做菜請朋友吃，頂多就是五道菜，感謝工作人員協助我備料，不然應該會瘋掉。」

Tomo桑說：「台灣的居酒屋，大部分是朋友聚餐、喝酒為目的；日本的居酒屋類型很多，有大型連鎖，也有讓上班族一個人，下班後簡單吃的東西再回家，不一定是很複雜的菜色。」像是玉子燒、秋葵肉捲、明太子山藥沙拉，跟著Tomo桑的新書步驟，都能輕鬆在家完成。

至於條通菜跟酒家料理，像是關東煮、簡單的個人鍋物或飯糰，也會在《留在Tomo桑心底的日本味》書中呈現。Tomo桑說：「其實我有去過條通的小型卡拉OK，發現他們很少自己煮，比較常從附近的餐廳叫外賣，跟阿季一樣！」

Tomo桑在演藝圈人緣相當好，《留在Tomo桑心底的日本味》有吳建恆、林志玲、林可彤、陳嘉樺Ella、陳勢安、舒淇、楊謹華、謝瓊煖推薦，23日起在博客來、MOMO購物網、誠品線上、金石堂和台灣角川展開預購，30日正式發行。