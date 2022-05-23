1名小有錢的包租公，在台中市擁有10多間出租套房，並聘請好友代為管理及收每月房租費，孰不知李男因本身負債，竟動歪腦筋私下將收取房租的費用，趁機轉入自己帳戶，包租公一氣之下報案，代管男因此吃上侵占官司，台中地檢署23日起訴。

起訴指出，該名代管套房的男子受該包租公委託，自2017年4月開始代為管理其台中市區某棟大樓內的15間出租套房，負責項目為，收取租金、押金及水電費等相關費用，並領取每月3000元工作酬勞。

直到2019年7月間，該名男子開始將承租戶包括，租金、押金、水電費匯款至自己的帳戶內，被包租公察覺，租金費用異常，後來輾轉得知好友竟有負債，簡直「請鬼拿藥單！」，雖好友喊冤仍被告，2人為金錢撕破臉、對簿公堂。

檢警調查發現，該名男子陸續將租金、押金、水電費匯款至自己的帳戶，從9000元至1萬餘元不等，侵占租金的月數為3個月至15個月，另押金5萬餘元，電費1萬餘元至3萬餘元等，總計金額為66萬餘元，在警詢時承認涉案，全案23日依侵占罪嫌起訴。