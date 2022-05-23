烏克蘭地方法院審理對俄羅斯士兵瓦迪姆‧希希馬林 (Vadim Shishimarin)的戰爭罪行，他承認在烏克蘭蘇梅州殺害了一名 62歲的平民男子，一審有罪被判無。

希希馬林中士是一名俄羅斯坦克指揮官，他被控在今年2月28日於蘇梅州丘帕希夫卡鎮(Chupakhivka)村殺害 62 歲的謝利波夫(Oleksandr Shelipov)。審理期間他承認射殺了謝利波夫，但表示他一直是奉命行事，感到非常後悔，向該男子的遺孀請求原諒。