iPhone推陳出新速度快，許多人擔心不夠保值，害怕買了新機馬上變舊機，一名網友表示，原本要等iPhone 14上市，不過因為手機突然掛掉，只好先買iPhone13應急，好奇詢問大家iPhone 13的哪種機型最保值？不料眾多果粉口徑一致，都推薦同一支。

這名網友昨(22)日在《PTT》表示，手機整個掛掉，而且沒有備用機，他原本要等iPhone 14，現在只能直接買iPhone13了，但他半年後一定會換iPhone 14，所以想買個保值度最高的iPhone13。

原PO強調他只買新機，並好奇詢問，不知道半年後，iPhone 13系列的iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro這三款當中，哪支的二手價會貶值最少？意即哪種機型最保值？他打算先買來應急，半年之後就賣掉再買iPhone 14。

貼文一出引起熱議，不少果粉紛紛回應「保險一點肯定是13，本來就便宜，掉價空間有限」、「買13吧，會買二手大部分在意價格，13價格低感覺比較好脫手」、「買最便宜的貶值最少」、「13才是最多人拿的，應該13保值」。

從眾多網友留言發現，果粉答案超一致，認為買iPhone 13最保值；不過也有人建議「先買個二手，到時候14出來當備用機吧」、「買12擋著用，半年後再trade in」、「便宜二手買一買不就好了」，原PO則解釋，他知道這種情況下買二手會最划算，但他有點手機潔癖、喜歡用新機，所以才堅持要買iPhone 13新機。