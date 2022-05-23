遇到變態超噁！有名行動女按摩師在臉書抱怨1名客人，她表示此客人會先嫌棄「特殊服務」的美容師，然後把只有一般按摩服務的行動推拿師騙到家，再進一步與她聊天試探，待她卸下戒心，開始提出「坐骨和鼠蹊部痠痛」希望她幫忙，然後竟抓住她的手去摸「蛋蛋」，希望能幫忙「滑蛋按摩」，事後她表示此客人行為非常惡劣，呼籲同業要小心。

一名女按摩師在臉書社團「爆怨公社」發文，她抱怨自己遇到「恐怖的客人」，她提到這位客人很嫌棄提供「特殊服務」的美容師，覺得這些服務很奇怪，她表示這位客人的說法，疑似要把只提供一般按摩服務的行動推拿師騙到家，再進一步試探。

女行動按摩師遇心懷不軌客人，先說服到府幫按摩，再抓手要求做「滑蛋按摩」。（翻攝自臉書爆怨公社）

女按摩師提到此客人聊天時，會抱怨已離婚多年，沒空交女友，因此很喜歡跟她像朋友般邊聊天邊按摩，趁她卸下戒心後，該客人便開始提到「哪裡不舒服」，甚至藉口因為工作關係，「坐骨和鼠蹊部痠痛」希望幫忙處理，她則以正常穴位或淋巴結的方式處理，該客人竟抓她的手去摸「蛋蛋」，希望幫忙「滑蛋按摩」，並表示不要那麼辛苦，輕鬆按就好，幹嘛那麼累。

女按摩師自認倒楣，沒有防備心，笑稱還好該客人臉皮沒有厚到叫她幫忙「打手槍」，但是，她也認為此可人讓她體驗到「滑蛋之恩」，認為此客人這種行為，比開口諮詢時一直試探的人還惡劣，最後她也呼籲同業，千萬要慎重注意。

貼文一出，網友紛紛留言表示「遇到變態超噁」、「妳應該去洗手間，抹上辣椒水來弄他」、「抓我的手我就覺得噁心了，滑蛋的話我可能會失控讓他破蛋」、「噁欸，踢爆他蛋蛋」、「手多洗幾次，真的覺得他很髒」。