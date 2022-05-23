雲林監理站23日公布首批雲林縣酒駕累犯，包括2名吳姓男子、1名賴姓男子。政府為遏阻酒駕，修正《道路交通管理處罰條例》加重處罰酒駕、拒測累犯，10年內酒駕累犯或酒駕拒測者，由公路主管機關公布姓名、照片及違規事實。

雲林監理站表示，此次公布3件酒駕案件，其中2件為第2次酒駕行為，分別為吳姓男子4月13日在145線北港段，以及另一名吳姓男子4月25日在虎尾鎮光復路防汛道旁被查獲；賴姓男子則在4月25日於斗南鎮光華路與正福路口第3次以上酒駕行為。

雲林監理站站長吳孟峰說，10年內第2次以上酒（毒）後駕車或拒測行為，自2019年7月1日起有酒（毒）後駕車或拒測行為，又在今年3月31日以後酒（毒）後駕車或拒測違規累犯，依新法規定，在嘉義區監理所網頁公布姓名、照片及違法事實。

民眾可至嘉義區監理所網站首頁「監理業務」，點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依據違規地點選擇處罰機關，包括嘉義區監理所、嘉義市監理站、雲林監理站、東勢監理分站，即可查詢該地區酒（毒）後駕車或拒測累犯違規人資料。

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