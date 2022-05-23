針對綠營人士批評國民黨因為「擁抱中國」，才得以在馬政府執政期間連年參加世界衛生大會（WHA）一事，國民黨文傳會副主委林家興表示，蔡英文總統日前才向國際喊話「台灣不能因政治被WHA排除」，可是許多綠營人士卻在馬政府時期的務實兩岸政策上大作文章，更基於意識形態因素，不願意採取務實有效方式幫助台灣參與國際，顯然民進黨政府自己才是因為政治因素，讓台灣喪失參與國際的空間，更犧牲台灣人民的權益，呼籲民進黨政府不要「有嘴說別人，沒嘴說自己」。

林家興指出，民進黨只敢無謂貼馬政府「擁抱中國」的標籤，沒空看看自己在蔡英文總統任內對中國大陸的貿易依存度高於馬政府，去年更高達42.3％，請問蔡政府是否更「擁抱中國」？另外2016年，時任衛福部長林奏延也在世界衛生大會自稱「中華台北」，前行政院長林全不僅大讚林奏延的表現，蔡英文總統也說稱謂上沒有「自我矮化」的問題。對比現在民進黨人士依舊把馬政府拉出來救援的批評，簡直是雙重標準、自我混亂！

林家興表示，世界衛生組織（WHO）目前有194個會員國，必須要有98個成員國以上同意我國13個友邦的連署提案，則我們才得以重返世界衛生大會(WHA)。可是，WHO裡大部分是第三世界國家或中共友邦，過去我國商請友邦在WHO提案邀請我國以觀察員地位、「中華台北」名義參加，都遭懸殊票數否決。直到馬總統上任後，重新建立兩岸互信基礎，直接派員與中國大陸協商，我國才得以「中華台北」名義出席世界衛生大會，若不是馬政府的努力，林奏延恐怕也無法出席世界衛生大會並受到蔡英文總統肯定。

林家興強調，台灣能實質參與國際組織是國人的殷切期待，我們固然要持續努力爭取國際友人對於台灣參與國際社會的支持，但同時維持「對等、互信、尊嚴」的兩岸溝通、鼓勵民間社會力往來，同樣對台灣能在國際上擁有更開闊活動空間有所助益，期待蔡政府能務實面對國際現實，不要因為自身的意識形態，讓人為的政治因素使台灣被排拒在國際社會之外。