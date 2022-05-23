台灣首府大學無預警宣布停辦，學生組成自救會提出「原校畢業」訴求，23日更在立委郭國文安排下，北上遞交陳情書給教育部。教育部表示，目前未收到台首大的「停辦計畫書」，校方若提出停辦計畫，教育部會以保障師生的權益為第一優先。

郭國文表示，上周接獲台首大師生陳情後，19日已先與教育部初步開會討論，會中教育部提及，4月底至5月初，台首大校方曾致電教育部詢問停招、停辦所涉及的相關法規，然至今教育部仍未收到台首大的停辦申請計畫書。

郭國文說，20日與台首大自救會學生、教師見面時，學生訴求主要是希望能夠「原校畢業」、不得強迫學生轉學、盡速完成下學期選課及住宿登記，並希望教育部辦理學生受教權益檢核，協助開班授課，若學生有轉學意願者，學校也應協助學生辦理轉學事宜。

至於教師部分，多認為校方說詞反覆、對媒體放話，教育部應盡速派代理校長管理校務，以恢復校務正常運作，並且應派員到校，查核校務單位有無違反私校法，不應嚴重影響學生及教職員工的權益，並落實財務透明化。

郭國文提到，有關校內有外籍生是否會遭到遣返一事，教育部高教司也回應，外籍生同學只要學籍還在，就不會被遣返回國。他要求教育部應積極督導校方與師生間的溝通，若師生尚有疑慮，他將邀教育部親自南下辦說明會，以利師生釐清相關問題。