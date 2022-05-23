森崴能源 5/24起得為融資融券交易 19:062022/05/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所23日表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票森崴能源（6806）自去（110）年11月15日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自5月24日起得為融資融券交易。 客思達-KY 自6月27日起終止上市 互億去年Q3財報未公告 恐於6/29下市 苗栗今日確診1601人 縣府籲：居隔務必一人一室 #森崴能源 #得為融資融券 #標準 #證交所 #依據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所審議通過天二科技股票上市案 19:442022/05/18 財經 新北未全面停課挨轟 侯友宜：是按照中央標準 因地制宜 12:332022/05/20 生活 渣打國際商銀總經理韓德聖：渣打台灣 助攻企業綠色轉型 04:102022/05/23 財經要聞 《證交所》財報遲遲未繳 互億6月29日下市 08:182022/05/20 財經 《半導體》Computex回歸實體 鈺創4大亮點一次秀 09:082022/05/23 財經 6月3日周五為端午節 股市休市 13:032022/05/19 財經 寶泰LEE’S油霧回收機 高效節能 04:102022/05/23 產業特刊 竹縣公共化教保機構 暑假5人即開課後班 04:102022/05/22 地方新聞 貝克歐壓縮空氣系統 德國認證 04:102022/05/19 產業特刊 富邦蔡明忠：綠色金融標準不斷提升 金融業朝「愈來愈綠」發展 20:132022/05/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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