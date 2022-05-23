證交所23日表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票森崴能源（6806）自去（110）年11月15日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自5月24日起得為融資融券交易。