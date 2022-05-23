今年以來各類債券因通膨高漲及主要央行緊縮政策而跌勢頗重，但持續升息對經濟和通膨的壓抑效果，可望於下半年顯現，隨著債券殖利率已彈升，未來下檔風險可望逐漸收斂，其中波灣債具備三大優勢，下半年行情可期。

富蘭克林證券投顧表示，債券布局選擇中或低存續期間，有利降低利率風險的承擔，並以有商品元素的債券資產進行配置，分享商品多頭機會。例如油價上漲對波灣債市基本面有實質助益，沙烏地阿拉伯和阿曼4月獲信評公司調升主權債信展望或評級，今年波灣國家更可望逆勢成為有財政盈餘的地區，債息普遍拉升後，更具投資吸引力。

油價上漲使產油國波灣政府財政收入大增，由國際貨幣基金今年4月的全球經濟展望預估，波灣六國政府今年財政可轉虧為盈，財政盈餘占GDP比重提高至7.25％，較去年的財政赤字比重1.12％大幅改善，傲視整體新興國家和先進工業國普遍的赤字預算。

波灣政府和企業利多頻傳，例如沙烏地阿拉伯甫公佈的第一季政府財政盈餘折合為153.3億美元，其中來自於石油的收入即較去年同期成長58％。沙國國家石油公司Aramco更於5月時市值超出美國蘋果公司，成為全球市值最大的公司。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，現階段看好波灣債市三大新優勢，首先是俄烏戰爭導致全球石油供不應求，就算戰爭結束，預期仍將需要進行大量投資以彌補現有油田的減少，展望油價將維持在高檔水準，繼續嘉惠政府財政。

其次是波灣國家採取釘住美元政策，本身又為石油生產國，因此通膨壓力相較其他國家為輕且可控。其三是高利率環境，金融產業獲利可獲挹助，金融業為波灣債市可投資的最大權值產業。

柯弗強調，債市已相當程度反應聯準會未來的鷹派升息路徑，波灣債市也已再次展現其抗跌特性，著眼於債券殖利率墊高以及波灣獨特投資優勢，其乃平衡股票等風險性資產震盪的防禦優選。