世界級的街舞大賽「Taipei Bboy City」即將邁入10周年，悠遊付與來自各國的頂尖好手一同歡慶，自5月21日起至5月29日期間加入新會員，就有機會獲贈1張活動紀念版限定悠遊卡。參與現場的「潮藝市集」也可以先領50元現金回饋券再消費。

由台灣發跡的世界級霹靂舞街舞大賽「Taipei Bboy City」這次結合了亞洲最具規模的女子街舞賽事「女力街舞嘉年華 Femalegend」將在5月28日、29日，在獲選2021年時代雜誌全球最佳百大景點的台北表演藝術中心廣場盛大舉行；本次活動由安麗創玩大使以及總統文化獎得主陳柏均所率領的台灣街舞龍頭品牌「HRC舞蹈工作室」舉辦，更邀請到著名新生代嘻哈團體「CHING G SQUAD」成員之一RED芮德，擔任本次女力街舞嘉年華 Femalegend推廣大使。

悠遊付歡迎大家一起到「Taipei Bboy City」來Battle。自5月21日至29日20時成功註冊為悠遊付會員，並綁定信用卡或銀行帳戶，在5月28日、29日活動期間現場出示悠遊付APP「我的」中「支付工具管理」頁面，即可獲得紀念版限定悠遊卡1張，每悠遊付帳戶限領1張，每天限量250張、送完為止。

除了觀賞各國好手炫技外，在5月28日、29日的活動現場，也可以到會場的「潮藝市集」感受街舞文化，悠遊付會員可在活動店家掃描領券QR code，領取現金回饋券50元1張，每悠遊付會員限領1次，在活動店家單筆消費滿100元即可使用，數量有限、贈完為止。

想親眼目睹世界頂級街舞賽事，用吶喊聲幫各國好手加油嗎？到「Taipei Bboy City」絕對可以讓你熱血沸騰，也能親身體驗街舞藝術豐富的文化底蘊與精神意涵。