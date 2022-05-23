近來年，去化速度快的高雄房市，目前在市場銷售的新成屋只剩1,585戶，預售戶數也只有大約11,718戶，在面對10項正面因素、與14項負面衝擊的拉距之際，建商今年上半年態度保守，許多建案延後推出，要到九二八檔期才會有明顯增加。

龍悅廣告總經理吳季濃23日指出，根據他長期追蹤的高雄市已公開銷售的過戶統計資料顯示，截至今年5月22日為止，高雄市目前可供銷售的新成屋，只剩1,585戶，預售屋戶數也只有大約11,718戶，都屬於相對少的數量，合計約13,303戶。

吳季濃表示，在各行政區的新成屋過戶量比例，以仁武區16％最高，其次依序為楠梓區14％，鳳山及前金區13％，前鎮區約9％，左營及三民區8％，苓雅區7％，橋頭區6％，鼓山區5％，新興、小港區則只有1％。

他說，從5月16日到5月22日，高雄新成屋只過戶移轉31戶，創下15週年的新低，主要是疫情、升息等影響看屋人潮，加上過去的建案，在預售時就已完銷。

吳季濃指出，建商目前正面對10項正面因素、與14項負面衝擊的拉距，10大正面因素包括中美貿易戰帶動台商資金回流、利率仍維持低檔、購屋剛性需求支撐、房貸餘額創新高、建商看好市場持續購地、五大銀行Q1新承做房貸衝破1,832億元創歷史新高、高雄成屋及預售量供給比例約1比9、境外資金回流、台積電高雄7奈米及28奈米廠確定111年6月動工、以及2022年超額儲蓄飆破3.5兆創新高、閒置資金淹大水。

至於14項房市衝擊則有預售供給逐漸失衡、房價收入比增高壓力增、買賣方對房價認知差距、營建成本創歷史新高，造成高房價時代、房地合一2.0打炒房110年7月1日正式上路、法人購買自用住宅第一戶貸款降至四成、央行打炒房再出手110年9月24日起，第2戶購屋貸款不得有寬限期，調降購地貸款最高成數為6成，調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成、央行第四波打房措施110年12月開始，自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款最高成數一律降為4成，購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建，餘屋貸款最高成數降為4成，工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

吳季濃指出，央行再打炒房，建商土地18個月不動工將要求銀行收回貸款、升息、金管會斬炒房金流，第三房貸款難度將提高、央行升息1碼，新的房貸鐵板價利率水準由1.31％拉高至1.56％，青年房貸利率升至1.525％、內政部提出五招打炒房政策，例如最高罰5,000萬元、預售屋禁換約等，由行政院另訂日出時間，預計九月後審、內政部329檔期再次大規模聯合稽查並要求對違規建案從重處罰、以及台灣本土確診 疫情正走向高峰期。

因此，今年上半年的高雄房市，顯得有些悶，領導上揚國際建築團隊、以及清景麟建築團隊的林聰麟表示，許多建商此時態度相對保守，建案也都延後到九二八才會出手。