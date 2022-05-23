新竹縣120所國中小學營養午餐2月起升格「聰明營養午餐」，由各校營養師設計聰明食譜，讓學生們票選最愛的一日菜單，最後評選結果出爐，尖石鄉秀巒國小田埔分校以「紫米飯、彩椒腰果雞丁、番茄炒蛋、有機黑葉白菜、海芽菇菇湯」菜單拿下第1名。

第2名新豐國小菜單為「紫米飯、韓式泡菜魚丁、胡瓜肉絲、有機青江菜、南瓜濃湯、芭樂」；第3名中正國中菜單「糙米飯、紅燒黑豆豬腳、海茸肉絲、有機青江菜、青木瓜湯」。

縣長楊文科表示，一日菜單活動主要是讓學生從小建立正確飲食習慣，前3名菜單特色都是使用健腦食材，都可幫助大腦發育，讓學生們都能吃好、吃巧、吃健康，以更好的記憶力和思考分析能力面對課業，迎戰大小考試都能「試試順利」！

評選委員之一的三軍總醫院營養師邵蘊萍表示，小朋友喜歡、吃得下去，才能談到營養吸收，學校推出的菜單除講求營養，也重視色香味俱全，對於學生不愛、廚餘量最多的蔬菜，也會以爆香和掌控烹調時間，讓菜色更好看等作法，提高小朋友的接受度。

縣府教育局長楊郡慈表示，目前全國有辦理免費營養午餐有8個縣市，縣府今年編列4億4971萬餘元，國小每人40元、國中每43元，2月提升為聰明營養午餐，主要是在菜色上先做調整，票選一日菜單可供各校參考。

楊郡慈說，中央5月起對使用3章1Q食材的學校獎勵金從6元提高至10元，偏鄉學校由10元提高至14元，縣內國小每人午餐已提高到50元，國中為53元，偏鄉國中小餐費更分別增為57元和54元，相信能再提升午餐的品質，會再觀察物價，有需要再做調整。