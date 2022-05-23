疫情嚴峻，新竹台大分院生醫醫院為讓民眾得到最好的照顧，由家庭醫學部與門診部共同成立「確診者關懷照護中心」，與15家基層診所合作，在1個月內照顧4500多名居家照護確診者，有2300多人都已康復，只有少數病人需要住院。新竹台大分院院長余忠仁感謝基層加入，強調醫院充分合作，做好輕、中、重症分流，才能在疫情中獲勝。

家醫部主任陳孟侃一開始找來9位家醫部、老醫部、復健部及神經部主治醫師，輪值24小時專線電話，解決居家確診者夜間、假日緊急就醫問題，但案量不斷增加，需要更多支援。

在縣府衛生局媒合下，新竹縣診所協會及竹北市日康診所等15家診所加入，新案照顧數從原本每天承接幾10人增至400到500人。

新竹台大分院副院長黃國晉說，為紓解急診壓力，徵求15家診所加入照護團隊，並彙整好相關資訊發給確診者，在接聽24小時專線服務時也會主動轉介，同時也分享工作流程和手冊給協力診所。

以每日工作流程來看，早上個管師會打電話關心確診者的狀況，記下問題再安排視訊門診，並叮嚀即將康復的確診者後續注意事項。

在衛生局派案完成後，個管師會打給新的居家確診個案，提供24小時專線電話和縣府衛生局的防疫專線。

家醫部則彙整過去民眾常見問題，以及居隔期間可能用到的資源，於新案評估時，傳送簡訊給確診者。

個管師李昀晏說，由於疫情來得太急太快，常常覺得專線不只在解決民眾的健康問題，更像在解決民眾的無助，建立好相關流程後，目前已可順利解決民眾的各項疑難雜症。