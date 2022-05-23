全球知名的半導體關鍵材料供應商日本JSR執行長強森（Eric Johnson）指出，中國大陸大力推動產業自給自足，但因行業基礎設施與技術不足，要發展出先進晶片製造技術會非常困難。

據英國《金融時報》報導說，日本JSR是半導體用光阻劑全球頂尖的供應商，強森是日本半導體相關產業負責人當中極罕見的美國人。他在受訪時表示，預計晶片行業的供應瓶頸將持續到2023年。

他表示，美國從川普政府開始對中國實施先進晶片與其技術的出口限制，迫使中國砸下數十億美元自行開發相關產業技術，希望在2025年能對晶片產業關鍵技術的重要組件實現70%的自給自足，這種大規模投資企圖在較短時間內快速發展晶片行業，實際的效果很小。

強生說，中國將難以掌握基於極紫外或極紫外光刻技術（EUV）的複雜晶片製造技術，這種技術上的領先的能力要花幾十年時間和大量資金才能開發出來。

約翰遜並非半導體行業中唯一認為中國晶片很難短期追上西方先進技術的高管。美媒《CNBC》 於曾報導，國際數據公司（International Data Corporation, IDC）負責技術和半導體的集團副總裁馬里奧‧莫拉萊斯（Mario Morales）說：「中國晶片相比國際領先優勢，可能落後於3、4代。」他解釋道，儘管中國大量投資，但仍需獲得生產高階晶片所需的軟體和設備。

強森說，就算中國大陸能取製造關鍵化學材料的文件與數據，但要生產達到同樣純度、精度與數量都會相當困難。這些技術沒有那麼簡單，況且他們沒有足夠供應鏈可支持。」

報導說，荷蘭晶片設備製造商、光刻機巨頭艾斯摩爾公司（ASML Holding）是目前世界上唯一極紫外光刻機製造商。ASML首席執行官彼得‧溫尼克（Peter Wennink）今年1月表示，該公司仍未獲得許可將其任何最先進的光刻機運往中國。根據ASML指出，該公最尖端的光刻機當中，美國零部件占比55%以上。同時，ASML 的前3大股東均來自美國，合計掌握ASML近30%的股權，因此ASML 的EUV光刻機的實際控制方是美國而非荷蘭。

在川普政府時期，時任美國副國家安全顧問庫珀曼（Charles Kupperman）曾向荷蘭官員明確表示，如果沒有美國的零部件，ASML 的機器就無法工作，而白宮有權限制向荷蘭出口這些零部件。