大陸國台辦23日發布答記者問，就第75屆世界衛生大會（WHA）主席宣佈不討論涉台提案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，22日、23日，第75屆世界衛生大會總務委員會和全會分別作出決定，明確拒絕將個別國家提出的涉台提案列入大會議程。事實反覆證明，台獨沒有出路，在WHA炒作涉台問題不得人心，也不可能得逞。一個中國原則是國際社會普遍共識，人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

朱鳳蓮說，大陸始終高度重視台灣同胞的健康福祉。新冠肺炎疫情發生以來，最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，分享50多份技術數據，並專程通報大陸與世衛組織（WHO）分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。迄今已向台灣通報疫情約400 次，包括在大陸確診的台灣居民資訊。

據不完全統計，過去一年，台灣醫療技術專家參加WHO技術活動44批47人次。獲取各種疫情防控資訊和支持的管道完全是暢通有效的，所謂「國際防疫體系缺口」的政治謊言是民進黨「以疫謀獨」的藉口。

朱鳳蓮表示，民進黨堅持台獨立場，否定體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與WHA的政治基礎不復存在。這個局面完全是民進黨當局造成的。

她更指出，民進黨與外部勢力勾連，在WHA問題上反覆滋事挑釁。有關國家則打「台灣牌」，借WHA等場合挺台拓展國際空間，企圖動搖台灣是中國一部分的國際社會共識。