桃園市蘆竹區20日至22日，3天內就有4名超過65歲的長者死亡，2人早已確診，2人死亡後經PCR發現呈陽性反應，至於死因跟確診有無關係，均還有待檢方相驗釐清。

85歲的蔡姓男子20日22時許躺在床上無反應，家屬趕緊通報消防隊送醫救治，23時22分宣告不治，後經PCR採檢呈陽性反應。

87歲的劉姓男子21日5時30分許，於自家床上呼吸困難，立即通知消防隊送醫救治，21日6時29分宣告不治，後經PCR採檢呈陽性反應。

76歲沈性女子原本就是某老人長照中心的住民，由於中心內有人確診，沈女於19日採檢陽性確診，護理師在21日凌晨3時50分發現沈女狀況不佳、拍打無反應，4時8分通知家屬有無需要急救，14分家屬放棄急救死亡。

66歲曹姓女子20日採檢確診，家屬協助血壓監測，22日發現血壓濃度過低，6時9分通知消防隊送醫，6時36分現場初步急救死亡，家屬放棄送醫急救。4名長者的確切死皆仍均待檢方相驗釐清。