華南銀行力挺政府政策，統籌主辦惠民實業暨萬嘉環保新臺幣15億元聯貸案於5月23日完成簽約，循環經濟融資業務再下一城。該聯貸案資金主要用於支應借款人承攬政府工程所需保證、工程周轉金及興建事業廢棄物處理廠，承攬工程項目包括污水處理、海水淡化等。

本次聯貸案以新臺幣12億元推出，由華南銀行統籌主辦，獲得兆豐、永豐、土銀、板信、高雄銀、北富銀及上海銀等同業踴躍參貸，短時間內即超額募集完成，顯見該公司經營績效與華南銀行支持致力於ESG永續發展的企業之理念，普獲金融同業一致肯定。

惠民實業以污水處理廠代操工程起家，延伸到抽水站、水閘門等水利工程、污泥處理、廚餘回收及海水淡化等多元業務，承攬工程金額逐年攀升，由於工程品質良好，屢獲「公共工程金質獎」、「水利傑出貢獻團體」等獎項之肯定，並登中華徵信所2021年大型企業汙染防制設備業第1名，在去年缺水期間，更協助政府於新竹、台中完成兩座大型移動式海水淡化廠，在水資源循環經濟領域具產業領導地位。

惠民實業轉投資萬嘉環保事業廢棄物處理廠預計在今年下半年落成啟用，該廠將污泥熱處理至無害的顆粒，最終加工成再製品，讓廢棄物有效利用。此外，惠民實業也針對廚餘等有機廢棄物，開發出四小時完成醱酵、快速堆肥的技術，除讓廚餘變肥料回到農作物再利用外，厭氧醱酵所產生的沼氣也可用來發電，達到循環經濟與清潔能源雙重效果。

統籌主辦行華南銀行長期推動綠色金融，多年前即制訂「永續授信原則」強化ESG風險評估，今年度更將簽署「赤道原則」以接軌國際標準，協助企業朝向永續發展轉型，截至今年3月底，華銀投資綠色債券餘額126億元，綠色產業放款餘額3,666億元。

華銀針對客戶大額資金需求，以聯貸方式攜手同業共同參與，根據REFINITIV公布第一季聯貸市場主辦行排名，華南銀行更勇奪第一。

此外，華銀對於中小企業的支持也不遺餘力，2021年全年新增中小企業放款餘額939億元，成長量為本國銀行排名第一，近期獲中小企業信保基金頒發「信保金質獎」、「新創重點產業相挺獎」、「紓困振興獎」等獎項，未來將透過金融影響力與客戶攜手同行，作為企業發展之堅強後盾。