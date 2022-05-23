台北市立美術館擴建統包工程20日決標，由劉培森建築師事務所與福清營造公司組成團隊提出的計畫方案獲選，以「花博公園美術園區」為基地，規畫獨特的覆土式地下美術館，首開台灣博館界先河，預計2027年竣工。

北美館成立於1983年，為台灣第1座現當代美術館，將於明年屆滿40周年，北市文化局指出，因應未來新類型藝術需求的空間，美術館擴建成為藝文圈殷切盼望超過20年的共同期待。

文化局指出，該計畫以「花博公園美術園區」為基地，施工範圍6萬2542平方公尺、總樓地板面積4萬4576平方公尺，為獨特覆土式地下美術館，首開台灣博館界先河。主建築設於地下層，輔以局部地上覆土建築，結合公園景觀，實踐「林中蘊藝，藝中觀林」設計理念。

文化局說，未來新館地面為公園綠地，地下是新媒體與跨領域展演空間，整體規畫兼顧藝術體驗與自然休憩，總經費52.34億、統包工程經費44.31億，以市府編列預算新建，委由北市工務局新工處代辦，預計2027年竣工。

劉培森形容，「美術館有如河畔邊的蓮藕，透過孔隙引入光源。」團隊針對藝術園區規畫白天與晚上的不同視覺體驗，白天太陽讓戶外公園沐浴在自然光下，並在建物、結構和樹木的錯落間，呈現出不同光影效果，並漫射至地下美術館的公共空間。在夜間，原先提供日照至下方室內區域的透明結構量體，成為界定空間的視覺焦點光箱，另一方面，在兼顧園區整體的安全性之餘，戶外照明將進行分級，於最小限度影響自然的狀態下，提供柔性的光環境，同時保留大量夜晚的黑，為市民締造一個具有都市氛圍和自然品質的平衡體驗。