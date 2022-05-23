歐美國家近日傳出罕見的「猴痘」疫情，患者臉部與身體長出水皰和皮疹，並出現淋巴結腫大及發燒倦怠等症狀。世界衛生組織幹事長譚德塞22日在日內瓦發表談話，已有15個非猴痘流行的國家和地區向其報告了108例確診病例和91例疑似病例，隨著監測範圍擴大，預計全球將出現更多猴痘病例。前民進黨立委郭正亮23日直言，現在還不清楚猴痘的傳染途徑和模式，但從目前新聞報導來看，比較像是接觸傳染。

據公開資料顯示，猴痘（monkeypox）是一種具傳染性的病毒性人畜共患病，與天花屬於同個病毒家族，猴痘病毒可透過密切接觸由動物傳染給人，雖不易發生人際傳播，但與感染者密切接觸也可能感染。

英國、美國及歐洲等多國近期出現罕見的猴痘病例。(圖／美聯社)

但猴痘的症狀通常較輕微，人感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為臉部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重。

美國國立公共廣播網（NPR）近日就刊登了一篇該網站在2017年時，就猴痘問題對來自美國加州大學和美國陸軍傳染病醫學研究所的兩名醫學專家的採訪。這兩名專家先是表示，「猴痘」雖然聽起來像是一種來自猴子的病毒，但主要攜帶和傳播這種病毒的其實並不是猴子，而是老鼠、松鼠等嚙齒類動物。這種病毒之所以叫「猴痘」，是因為人類最早發現是於1958年在猴子身上發現這種病，而最早有紀錄的人類病例則於1970年出現在非洲。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

據英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，截至22日，全球已有多達15個通常不會爆發疫情的國家通報出現猴痘病例，除了比利時外，還包括英國、荷蘭、葡萄牙、瑞典、義大利、西班牙、法國、德國、美國、加拿大、澳洲、以色列、瑞士、奧地利等，其中歐洲病例已破百。

值得注意的是，這是猴痘病毒迄今為止在流行地區之外規模最大的一次，美國、英國、加拿大等歐美多國已發現猴痘病例，先前主要流行於西非與中非一些地區。

美國總統拜登22日表示，猴痘應引起大家關注，目前美國正在研究可用的治療方法和疫苗。華爾街見聞綜合外電消息指出，在美國報告今年首個人感染猴痘病例後，新聞周刊引述美國衛生部門談話，已經訂購了價值1.19億美元的數百萬劑猴痘疫苗。

對於猴痘是否可能全球大流行，郭正亮今(23日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，現在還不清楚猴痘的傳染途徑和模式，從目前新聞報導來看，比較像是接觸傳染，和新冠肺炎的空氣傳染不同，兩者差異是很大的。

郭正亮說，現在猴痘傳到英國、美國，在歐洲又傳開，原先從動物傳人變成人傳人，顯然病毒是有開始在進化的，所以國際上才有人憂心，會不會變成類似天花的病毒。雖然根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，天花疫苗對於猴痘病毒的有效性高達85%，但台灣有很多45歲以下的人都沒打過天花疫苗，所以才有不少人開始擔心，會不會進化成類似天花的病毒。

對於歐美出現猴痘疫情，衛福部疾管署副署長莊人祥23日表示，1945年台灣開始推動天花疫苗接種，到了1955年，台灣沒有天花疫情流行，1979年停止接種天花疫苗，推估45歲以上民眾有接種過，但由於沒有留下統計資料，接種人數未知。