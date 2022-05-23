中華獨立董事協會成立滿三年，今年理監事全面改組選，由於章程修改，理事由15人增加到21人，監事則由5人增加7人，在理、監事的全數投票支持下，駱秉寬連任理事長。新當選的三位副理事長，包括永豐金控董事長陳思寬、台新金控總經理林維俊，以及遠東商銀獨董張秀蓮。

常務理事方面，則由華興電子獨董劉容生榮譽教授、EY安永聯合會計師事務所所長傅文芳，以及萬國法律事務所資深合夥律師黃帥生當選。

駱秉寬指出，第二屆理監事成員幾乎涵蓋國內主要金控的董事會成員，包括董事長、總經理和獨立董事等。產業別橫跨金融、科技、生技和傳產等，地域則跨國、涵蓋新加坡、香港等，全台包含台中、高雄地區的指標性獨董，以及具備管理、科技、法律、財務統計等領域的學者專家。

值得注意的是，前工研院院長、生技業大老李鍾熙獨董首次加入協會理事會，代表生技業者對中華獨立董事協會的重視；另外，一向形象清新，曾被檢察體系重點栽培的台北地檢署黑金主任檢察官、台灣高檢署檢察官林宗志，也在卸任檢察官不久，隨即加入協會理事會行列，四大會計師事務所的KPMG安侯建業陳俊光新任主席也高票當選理事。

常務監事則由中經院副院長、炎洲公司獨董王健全、富邦金控法務長資深副總劉中平當選，並由王健全擔任監事會召集人。

學者專家部分，則有陽明交大管理學院院長鍾惠民、東吳大學法學院副院長、台企銀獨董莊永丞、清華大學EMBA主任暨科技法律所教授蔡昌憲，以及淡江大學統系系教授、AI創智學院資料寶庫應用平台執行長林志娟教授當選理監事。

台中地區有前台中律師公會理事長、三信商銀獨董林坤賢和前彰銀及台企銀總經理、現任台中商銀獨立常務董事施建安，南部則有高雄會計師公會理事長、高銀獨立常務董事張益順會計師分別當選理、監事。香港富智康獨立董事陶韻智、新加坡Azeus holdings Corp獨立董事何子明也當選理、監事。