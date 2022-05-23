美國總統拜登與日本首相岸田文雄會面後表示，將繼續維持台海和平穩定，如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣。隨後白宮也重申，美國對台政策不變，強調美方將基於《台灣關係法》，持續向台灣提供自我防衛所需的軍事物資，此承諾不變。

總統府發言人張惇涵指出，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更是區域內各成員的共同責任。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。