今（23日）下午立法院財政委員會排審《證券交易法》，將針對第4條及第165條之2提出修法草案，推動修法將臺灣存託憑證（TDR）納入《證券交易法》有價證券之範圍。

據了解，本次之所以要將臺灣存託憑證（TDR）納入《證券交易法》有價證卷之範圍進行修法，起因即在於臺灣存託憑證（TDR）在《證券交易法》上的定位一直無法釐清，也就是說臺灣存託憑證（TDR）到底算不算《證券交易法》上的有價證券並沒有一個明確的規範。

雖然金管會早期以財政部76年台財證(二)字第900號公告，認定臺灣存託憑證（TDR）屬「外國發行其他具投資性質之有價證券」，所以屬於《證券交易法》上的有價證券，但實際上臺灣存託憑證（TDR），是發行人為中華民國境內的金融機構且依據中華民國法令所發行，並非屬「外國」所發行的有價證券，因此，金管會所引用財政部76年台財證(二)字第900號公吿，認定臺灣存託憑證（TDR）為外國有價證券，明顯有前提事實之錯誤。

另外《證券交易法》雖於101年1月4日修正增訂第165條之2：「前條以外之外國公司所發行股票或表彰股票之有價證券已在國外證券交易所交易者或符合主管機關所定條件之外國金融機構之分支機構及外國公司之從屬公司，其有價證券經證券交易所或證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃買賣者，除主管機關另有規定外，其有價證券在中華民國募集、發行及買賣之管理、監督，準用第五條至第八條⋯⋯規定。」，貌似於101年修法時即有意要將臺灣存託憑證（TDR）納入《證券交易法》監督、管理，以符合法律明確性及罪刑法定原則。

然我國司法實務上卻又認為證券交易法第165條之2增訂之目的是將「第二上市櫃」外國公司有價證券於國外募集、發行及買賣之行為，準用我國證券交易法相關條文規定為管理、監督，而臺灣存託憑證（TDR）並不是「第二上市櫃」之外國有價證券，所以不在此範圍之列，最終認為證券交易法第165條之2仍與臺灣存託憑證（TDR）無關。

因此，從金管會適用財政部76年台財證(二)字第900號公告的錯誤，及我國司法實務否認《證券交易法》第165條之2有包含臺灣存託憑證（TDR）在內，導致目前在《證券交易法》上仍未有臺灣存託憑證（TDR）之明確規範。

針對臺灣存託憑證（TDR）在《證券交易法》上之定位問題，也經過監察院在109年7月29日做成調查報告，並在調查報告中明確指出財政部76年台財證(二)字第900號有違反憲法所要求之「授權明確性原則」、「法律保留原則」及「罪刑法定原則」之虞，認為應該進行相關檢討改善；學者專家也多次以研討會、發表相關文獻的方式廣泛討論，也因為《證券交易法》未有明白將臺灣存託憑證（TDR）納入規範的緣故，造成臺灣存託憑證（TDR）涉及相關法律問題時，即生有是否適用《證券交易法》之疑義，往往成為司法實務自行解讀，導致人民對在法律的適用上無法預見，形成法律的不安定。

而在前次針對第165條之2的修法已經過了10年，對於臺灣存託憑證（TDR）在《證券交易法》定位之法律問題仍然存在，所幸立法院仍有意識到臺灣存託憑證（TDR）所衍生之問題，應藉由本次修法明確將臺灣存託憑證（TDR）納入《證券交易法》中，以杜絕爭議，始能維護證券交易市場之運作，及保障人民之權益。