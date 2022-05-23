嘉義市今獲嘉義城隍廟贈送1萬2000劑快篩劑，部分已配發到學校。（林立生提供∕呂妍庭嘉義傳真）

兒童BNT疫苗陸續配發，包括嘉義縣、台南市等縣市已規畫25日開打，不過嘉義市指23日至29日採線上教學，且全市5至11歲尚未接種新冠肺炎疫苗兒童約1萬4000多人，但兒童BNT疫苗中央僅撥配嘉義市8500劑，尚不足可施打人數6成，要等到25日調查明確數量後，才會公布校園集中施打及社區院所開打期程，市長黃敏惠更喊話「還不夠！」，表示會再爭取。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，全市符合BNT疫苗接種資格有1萬4000多人，但中央只給嘉市8500劑，目前還在統計有意願兒童施打數量，至於國小端，日前透過「嘉e卡」系統調查學童接種BNT兒童疫苗意願，至今已有6500人回覆願意施打，最後統計會到25日截止。

黃敏惠認為，BNT只到貨8500劑，預期要打BNT人數將超過，疫苗勢必不足，會再跟中央努力爭取，把不足的補足。教育處長林立生也強調，會等疫苗數量到位，才會開始施打，且本周採線上教學，也不會入校施打。

至於滿5歲幼兒園幼童想打BNT，需等衛生局公布兒童BNT疫苗接種院所名單後，可至特定醫療院所接種，意願書會由院所提供給民眾填寫，廖育瑋強調，因配撥的數量有限，會好萬全準備和調查，希望每個想打BNT的孩子都有疫苗可以打。