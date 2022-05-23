總統府疫情持續延燒，總統府發言人張惇涵今（23）日表示，自5月21日至今日，總統府新增13名確診案例，包括：7名總統府員工、3名總統警衛室勤員、2名國安會員工，以及1名憲兵。

張惇涵指出，3名總統警衛室勤員及1名憲兵皆無營區內密切接觸者。而上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府及國安會各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。