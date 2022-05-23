每年的4至6月是百合花盛開的季節，全台各地都能看到百合花在春末夏初優雅綻放。
桃園市蘆竹區的大古山休閒農業區在地農場商家復育野百合有成，今年以「光合派對」為主題，斥資500萬元首度在大古山公園打造11組科技燈飾，周末假日吸引不少民眾上山賞花、賞燈、看夜景，絢麗科幻的燈飾，讓人直呼仿佛進入電影「阿凡達」的世界。
海拔151公尺的大古山早期稱為「大崙尖」，位於林口台地末端，臨近桃園國際機場，是桃園著名的夜景聖地，飛機起降、南崁市區、海景通通一覽無遺；除夜景、休閒步道外，大古山也種植許多野百合，每逢花季，滿山滿谷的野百合交織出的雪白花海，美不勝收。
今年的大古山野百合花季「光合派對」共打造「流星長廊」、「螢光百合，傾身邀請」、「陸地的藍眼淚」、「蒲公英的誓約」、「心波盪漾－心星球」、「夢景百合」、「星光飛舞－百合仙境」、「奇妙仙子－蝶舞翩翩」等11處科技藝術燈光區，成為活動最大亮點，民眾只要在大古山登山步道公園就能看到超壯觀的燈海裝置藝術，掀起一波網美拍照打卡熱潮。
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