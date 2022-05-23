為期9天的大古山野百合花季「光合派對」，在假日期間吸引不少民眾上山賞燈。「陸地的藍眼淚」與「蒲公英的誓約」燈飾，讓人彷佛置身電影「阿凡達」的奇幻場景。（黃世麒攝）

為期9天的大古山野百合花季「光合派對」，在假日期間吸引不少民眾上山賞燈。「奇妙仙子－蝶舞翩翩」以光條、燈飾呈現蝴蝶在百合花叢中飛舞的景象。（黃世麒攝）

為期9天的大古山野百合花季「光合派對」，在假日期間吸引不少民眾上山賞燈。「陸地的藍眼淚」與「蒲公英的誓約」燈飾，讓人彷佛置身電影「阿凡達」的奇幻場景。（黃世麒攝）

為期9天的大古山野百合花季「光合派對」，在假日期間吸引不少民眾上山賞燈。「夢境百合」燈飾區擺上碩大的白河花燈飾，成為民眾拍照打卡的熱點。（黃世麒攝）

為期9天的大古山野百合花季「光合派對」，在假日期間吸引不少民眾上山賞燈。主辦單位擺上數量眾多的百合花燈飾，讓現場呈現科幻的場景。（黃世麒攝）

為期9天的大古山野百合花季「光合派對」，在假日期間吸引不少民眾上山賞燈。「星光飛舞－百合仙境」燈飾區搭配炫麗的燈光，成為民眾拍照打卡留念的熱點。（黃世麒攝）

為期9天的大古山野百合花季「光合派對」，在假日期間吸引不少民眾上山賞燈。「星光飛舞－百合仙境」燈飾區搭配炫麗的燈光，成為民眾拍照打卡留念的熱點。（黃世麒攝）

為期9天的大古山野百合花季「光合派對」，在假日期間吸引不少民眾上山賞燈。（黃世麒攝）

每年的4至6月是百合花盛開的季節，全台各地都能看到百合花在春末夏初優雅綻放。

桃園市蘆竹區的大古山休閒農業區在地農場商家復育野百合有成，今年以「光合派對」為主題，斥資500萬元首度在大古山公園打造11組科技燈飾，周末假日吸引不少民眾上山賞花、賞燈、看夜景，絢麗科幻的燈飾，讓人直呼仿佛進入電影「阿凡達」的世界。

海拔151公尺的大古山早期稱為「大崙尖」，位於林口台地末端，臨近桃園國際機場，是桃園著名的夜景聖地，飛機起降、南崁市區、海景通通一覽無遺；除夜景、休閒步道外，大古山也種植許多野百合，每逢花季，滿山滿谷的野百合交織出的雪白花海，美不勝收。

今年的大古山野百合花季「光合派對」共打造「流星長廊」、「螢光百合，傾身邀請」、「陸地的藍眼淚」、「蒲公英的誓約」、「心波盪漾－心星球」、「夢景百合」、「星光飛舞－百合仙境」、「奇妙仙子－蝶舞翩翩」等11處科技藝術燈光區，成為活動最大亮點，民眾只要在大古山登山步道公園就能看到超壯觀的燈海裝置藝術，掀起一波網美拍照打卡熱潮。