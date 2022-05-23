網通領導品牌普萊德科技（6263）今年將以實體與數位方式，同步參展全球最大工業科技展覽Hannover Messe 2022漢諾威工業展，於展中發表創新AIoT智慧物聯網、5G專網與工業物聯網基礎建設解決方案，為減緩氣候變遷，展出獨步全球的再生能源供電智慧網管解決方案，實現雲端化智慧管理、完整資安防護與永續環境的IoT、IIoT、AIoT網路應用。

專為智慧製造與工業物聯網應用而打造，普萊德將展出通過EN 61000-6-2/EN 61000-6-4重工業產品EMC認證之工規第三層網管95瓦PoE交換器系列、專利設計扁平式彩色觸控LCD PoE網管交換器、長距離乙太網供電設備系列、精巧體積工規5埠10Gbps光纖網管交換器，以及自動化控制EtherCAT、Modbus TCP通訊設備，解決不同工業通訊協議間的高速傳輸難題，提供SD-WAN廣域網路管理、Cybersecurity資安保護和PoE供電智慧管理，滿足嚴苛環境高速、穩定、安全的網路基礎建設需求。

鑒於萬物聯網應用需求高速且安全的網路傳輸，普萊德將展出創新「工業級5G NR IoT閘道器ICG-2515系列」，提供5G網路2.4Gbps超高速低延遲傳輸，5G專網佈建更為靈活與安全。系列產品包括PoE供電網管、業界最高規格5G NR整合Wi-Fi 6的無線閘道器等機種，已獲得2022台灣精品獎肯定。同時，普萊德將展示最新LoRa AIoT智慧物聯網解決方案、工規Wi-Fi 6無線網路基地台和資安路由器，實現長距離安全傳輸的IoT連網應用。

普萊德也將展示獨步全球的再生能源供電智慧網管解決方案，包含再生能源供電PoE+網管交換器BSP-360與再生能源供電智慧網管控制器NMS-360系列，使都會網路與偏遠地區得以達成用電獨立的網路通訊，降低網路基礎建設的碳排放，獨特設計兼具科技創新與環境永續價值。此外，透過普萊德智慧化中央網管平台及CloudViewer網路雲端化管理App直覺式互動管理介面，系統管理者可快速遠端控管各項工業級網路設備的狀態及運作資訊，加速IoT、IIoT及各式智慧網路應用。