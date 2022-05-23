為打造幸福永續城市，台中市政府持續推動多項低碳措施，將聯合國永續發展目標（SDGs）納入施政重點，台中市建設局23日表示，市府辦理高架道路橋下綠美化工程，繼去年與台積電合作，今年再次攜手持續公部門與民間企業夥伴關係，辦理第二期綠美化作業，範圍從市政路至公益路，優化範圍面積約1.8萬平方公尺、綠化全長達1,740公尺。

台中市建設局長陳大田指出，去年選定台74橋下朝馬路，至市政路兩側道路分隔島，作為首處示範點，由台積電投入逾1,000萬元，優化面積約1.14萬平方公尺、綠化長度923公尺，已於去年底完成綠美化作業，創造帶狀綠色廊道。 建設局今年感謝台積電再次加入推動行列，提供市民更多綠化公共空間，也達到減碳、降污效益，符合永續發展精神，並成為增加綠環境的良好推動案例。

陳大田說，此次延伸段採分段施工，並延續前次合作模式，由養工處進行土壤改良作業、水電申請及基礎施作，再分區交由台積電接棒植栽種植及滴灌設施工程，並檢討前次示範段工程所遇到的問題，土壤改良策略，朝向全面換新土壤為原則，將基地內原有礫石土層，清除乾淨，期可創造更為優質的植栽生長環境，並重視後續維護管理效益，建構具韌性及永續特質的城市環境。

建設局說，此次分區施工方式，以東西側各分為4區施作，目前第1階段4月25日已完成土壤改良作業，並點交於台積電接續進行植栽種植。第二階段5月9日完成土壤改良工程，第三階段預計6月16日進場施作，循序漸進分段施工，預計今年底完成兩側植栽種植。