議員黃盛祿到民進黨彰化縣黨部抗議。（黃盛祿提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部20日公布第七選區議員電話民調，現任議員黃盛祿質疑不公，上午到民進黨彰化縣黨部抗議，並道彰化地檢署按鈴申告。民進黨彰化縣黨部主委表示，民調公司是黨中央給的名單，若有問題應問黨中央。

黃盛祿表示，這次初選民調問題重重，公信力令人存疑，提出五大疑點。一、 本次民調依 2022 年 5 月 9 日選對會協調結果辦理，當初選對會僅決議本區 (北斗、溪州、埤頭、田尾) 提名兩人，並未有婦女保障名額；為何執委會卻改變為提名一男一女？請主委邱建富解釋清楚改變過程。 二、 民進黨中央黨部提供 12 家民調公司，為何彰化縣黨部就挑這4家民調公司。三、 5／16 提出檢舉函要求制止江熊一楓仗勢婦女保障名額運用宣傳車，並要求撤銷本區婦女保障名額。四、提名初選，需由縣黨部報請中央黨部核定後才發布。五、民調公司公告的民調結果連姓名都寫錯，請問公信力何在？

邱建富表示，民調公司是黨中央給的名單，若有問題應問黨中央，參選人5月16日提出檢舉函，時間點已在進行民調，初選機制都已啟動了，豈能中途說改就改？再者，縣黨部目前都還沒有公告提名名單，要呈報黨中央核備後才會公布，縣黨部僅揭曉民調結果，參選人姓名繕打時有錯別字，已向當事人表達歉意，並立即改正貼文，一切並不影響民調結果。縣黨部是根據黨中央所核可的民調公司名單當中，由於時間與六都市議員初選時間重疊，只能從民調公司有空檔的日期給登記初選的人員進行選擇，日期敲定後再抽籤民調公司。