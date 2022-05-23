政府推估疫情高原期將拉長，基隆市飯店業者叫苦連天。北都大飯店總經理林大永表示，去年3級警戒還有房客和內用生意，但現在疫情實在太嚴峻，雖為2級警戒，許多民眾仍自行「升4級」，業績比去年還慘。

全台確診數雖連日下降，但中央流行疫情指揮中心坦言，目前疫情仍處在高原期，未來可能會呈現起起伏伏的情況，並可能延續到7月底。國內許多餐廳、零售、觀光等產業備受衝擊，基隆旅宿業門可羅雀，業者只能自行吸收虧損，只盼疫情盡速趨緩。

基隆北都大飯店座落於文教、行政及商業中心，擁有135間雅客房，可席辦120桌中式宴會廳，是在地社團及地方人士宴客首選，但從3月疫情爆發後，幾乎沒有客人上門。總經理林大永指出，預估營業額損失約9成，另有9成9的喜宴、住宿被退延期或退訂。

林大永說，去年5月爆發本土疫情，政府雖然一度將疫情警戒提升至3級，但疫情並不嚴重，並限制用餐人數、實施總數管制，以及要求加裝隔板等防疫措施，餐廳至少還有生意，不過，今年疫情升溫後，僅管警戒維持在2級，也未規定禁止內用，卻出現民眾自行升4級的情況，幾乎沒有內用客人。

林大永提及，經營飯店、餐廳每月有固定開銷，目前入不敷出，只能設法開發外賣、外帶挹注營收，但實際上也無法補貼什麼，主要是讓同事、員工有工作做，現在只盼疫情能盡速趨緩。

對此，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這波疫情對觀光、旅宿產業確實有很大影響，目前正討論、研擬相關補貼方案。