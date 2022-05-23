美國總統拜登今天在訪問日本時表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，美國台海戰略逐漸轉向「建設性清晰」，釋出嚇阻中國軍事冒險的明確訊號。

拜登今天在日本舉行記者會時，被媒體問到美國是否願意以軍事介入保衛台灣，拜登肯定回應「是」，並警告中國正在玩火。蘇紫雲認為，拜登並非失言或脫口而出，因為這是拜登會晤日本首相岸田文雄之後的國際記者會，不是非正式場合，拜登必定有備而來。

蘇紫雲表示，美國雖然重申「一中政策」，對台海的大戰略框架沒有改變，但在戰術和手段上已明顯出現細膩微調，許多訊息皆有跡可循，例如在國際峰會層次，美國從2021年開始，在美日、美韓峰會、「四方安全對話」（QUAD）、七大工業國集團（G7）峰會的聯合聲明，都將台海和平與安全納入。

蘇紫雲表示，另一線索是美國政治菁英態度的轉變，包括國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）指稱中國誤用聯合國2758決議案，國務卿布林肯公開提倡台灣應加入聯合國體系，以及近期美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）糾正北京誤用「一中原則」，指華府遵循的是「一中政策」等。

蘇紫雲舉例，軍事菁英對台海議題的發言也出現轉變，美國參謀首長聯席會主席密利（Mark Milley）在國會表達美軍可保衛台灣，海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）表示美國海軍重點將放在「阻止中國入侵台灣」，印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）日前也表示，美軍將確保「台灣的現狀保持不變」，太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）更公開表示防止中國武力奪取台灣是他的職責。

蘇紫雲認為，從種種跡象可研判，美國傳統對台的戰略模糊、戰略清晰二分法已不適用現況，「建設性清晰」比較適合描述目前台美戰略現況。

不過蘇紫雲強調，台灣不應對美國的防衛承諾賦予過度解讀，台灣必須負起自我防衛的責任，不會當白搭便車者（free rider）；台灣的基本態度是不示弱，但也不會刻意挑釁引發台海戰爭。