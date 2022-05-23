國發會委員會議23日通過「台中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，以改善中部水資源調度，完工後若再發生像去年的百年大旱，也得以穩定提供各區域用水需求。另今年迄4月底公共建設經費已執行1319億，執行數創近15年同期最高。

國發會副主委游建華於會後表示，今年到四月底止公共建設執行了1319億元，占全年公建預算5462億24.1％，達成率符合預期。而因應去年百年大旱，中部最嚴重，為改善這個問題，今天也通過水利署所提「台中至雲林區域水源調度管線改善計畫」。

國發會表示，這項計畫總經費40.8億元，完成後，可達到台中～彰化雙向調度每日最大20萬噸，彰化～雲林雙向調度每日最大12萬噸，藉由大安溪，大甲溪、烏溪及濁水溪等水源相互調度，可有效提升中部供水穩定及水資源運用效率。

水利署官員在記者會上也表示，這項計畫在行政院核定後即可直接推動，預計執行五年（111～115），於115年底完工，屆時相關水資源的管線得以串連，如果再發生像去年的百年大旱，也得以有效穩定地提供各區域的用水需求。