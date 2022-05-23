共信-KY（6617）宣布，子公司天津紅健與天津紅日藥業、鐘南山基金會23日簽訂戰略合作協議，三方將共同推動PTS302治療肺癌在中國市場的新契機，並展開二代產品開發。

此協議內容約定三方合作開發PST302新藥及共同享有成果，由紅日藥業負責藥品上市後的生產製造及藥品監管，鍾南山醫學基金會協助共信-KY新適應症和二代產品的開發及後續的臨床試驗，以「天津紅健」為行銷的主體及藥證的所有權人。

依據根據世界衛生組織下屬國際癌症研究機構(IARC)在2020年發布的最新資料顯示，2020年中國新發癌症病例457萬例，每10萬個人裡有34.8人患有肺癌。而2020年中國癌症死亡病例300萬例。在中國，肺癌的死亡率也遠遠高於其他癌症種類，每十萬人會有30.2人死於肺癌。

共信表示，PTS302可用於因為肺癌引起的嚴重氣道阻塞的治療市場，能有效的除去腫瘤，維持氣管暢通。這項「微創靶向腫瘤消融技術」在空汙嚴重及吸菸人口眾多的中國市場具有迫切的需求。鍾南山醫學基金會、紅日藥業及天津紅健將共同為中國罹患肺癌的病人帶來治療的新希望。

此外，該戰略合作協議，共信也引進了開發中的PTS二代產品及治療惡性肋膜積水的兩項專利的中國地區授權給天津紅健，用以強化天津紅健的研發產品線。

共信表示，依據合作協議，天津紅健將在遴選中國各地區的代理商、行銷佈局、生產規劃、藥品上市後監測管理等等工作上彼此配合。估計最快下半年就有機會取得中國藥證，並展開銷售，爭取每年可達新台幣300億元以上的中國市場，也可以加速歐美市場的國際授權，以創造更多的獲益。