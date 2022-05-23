無線物聯網通訊模組品牌商正基科技（6546）將於明（24）日掛牌上櫃。正基科技去年EPS 6.78元，年增率達42.6％，董事會已決議配發6元現金股利；今年截至第一季營收10.56億元，年增率高達81.5％，EPS 2.42元，較去年同期1.09元大幅成長120.8％。5月10日公告4月分營收3.21億元，較去年同期增加 20.2％，1至4月累計營收達13.77億元，維持同期強勁成長率62.2％。

展望今年，持續受惠萬物皆連趨勢下連網模組需求強勁，該公司累積十餘年的軟體研發能力，有助於支援車用、醫療等非網通客戶進行模組整合

正基上櫃承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達115.2元，競拍得標加權平均價格101.4元，另外競拍張數4,076張,合格投標張數為21,604張為競拍張數的5.3倍；此外，公開申購價為96元，總計吸引超過76,413人參與申購，中籤率僅1.46％，市場反應熱烈。

萬物皆連網趨勢下連網模組需求強勁，正基提供軟硬體支持及無線傳輸整合專業，可以完全解決產品開發商的整合連網功能進入門檻問題。物聯網客戶群多樣化，更有不同的作業系統及應用，非傳統的Windows或 是Intel平台；正基投入軟體研發多年，不僅能直接 迅速支援產品的開發整合、協助客戶解決產品和無 線模組的軟硬體整合及各國安規問題，且能以標準品為不同客戶做客製化服務。

隨著AI、5G、IOT及自動駕駛等終端應用崛起，以及車載、醫療及工業等應用也日益成長，正基憑藉著領先業界的整合技術，即時掌握了客戶產品的最新趨勢，預期未來在AI物聯網概念的浪潮下，正基將扮演先驅的重要角色，在資本市場大放異彩。